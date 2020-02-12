Власти расторгнут контракт с проектировщиком центра детской хирургии в городском бору

В региональном минстрое заявили о намерении расторгнуть контракт с фирмой, занимавшейся проектированием здания нового хирургического корпуса в ОДКБ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в данный момент проектирование здания центра детской хирургии на земельном участке, включающем часть Челябинского городского бора, приостановлено. Об этом сообщил министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин.

По словам чиновника, власти намерены расторгнуть контракт с действующим проектировщиком, так как все сроки по началу работ уже прошли. В ведомстве ждут окончательного решения о выделении земли, после чего начнут искать нового проектировщика.

Министр рассказал об этом после третьей рабочей встречи по проекту строительства нового хирургического корпуса Челябинской областной детской клинической больницы. Интересно, что в ходе первой такой встречи представитель минстроя заявляла о плановом продлении работ по проектированию, выполненном с соблюдением всех необходимых формальностей. Причем о смене проектировщика не было и речи, несмотря на ряд претензий, высказанных общественниками по поводу уровня компетенций у представителей компании, еще несколько месяцев назад возглавляемой нынешним заместителем министра строительства и инфраструктуры.

Можно также отметить, что о решении расторгнуть контракт с действующим проектировщиком в минстрое заявили после вмешательства прокуратуры, рекомендовавшей исключить возможность конфликта интересов.

Впрочем, пока решение о расторжении контракта – едва ли не единственный результат совместного обсуждения дальнейшей судьбы Челябинского городского бора и центра детской хирургии. В остальном никакого сближения между властями и защитниками бора не произошло.

Так, сегодня министр строительства Виктор Тупикин вновь повторял уже привычные тезисы о необходимости того, чтобы площадь нового здания была не меньше 9 тысяч квадратных метров (согласно ныне действующим нормам), а само оно должно располагаться рядом с другими медицинскими учреждениями городка. Сторонники же строительства нового корпуса в городском бору убеждены, что сделать это возможно только здесь.

Еще один повторяющийся аргумент: участок лесополосы, на котором хотят построить хирургический корпус, по большей части занят сухостоем. Однако, общественники заинтересовались вопросом: есть ли документальные доказательства, что лес тут реально не восстановить? Как оказалось, никаких исследований, доказывающих обреченность леса на этом участке бора, не проводилось. Но чиновники заверили, что если исследования нужны, то они готовы их провести. В том числе, с привлечением представителей экологической общественности.

И снова представитель минстроя, на этот раз Виктор Тупикин, заверял, что при реализации проекта постараются сохранить максимальное количество деревьев. Сегодня даже попросил общественников принять самое активное участие в этом процессе. И посоветовать, как разместить строительную технику и где сделать подъезды к стройке, чтобы минимизировать ущерб.

Но представители горожан вновь развернули тему строительства. Напомним, ранее общественники уже озвучивали предложение по переносу строительства на другую площадку. Например, на северо-запад Челябинска. И сегодня экоактивист Дмитрий Закарлюкин вновь спросил, действительно ли рассмотрели все возможные варианты. И, может быть, стоит построить вместо нового корпуса сразу целую новую больницу. Ему попробовали возразить, заявив, что вопрос касается областной больницы, а не городской, а такой объект по всем нормам Челябинску положен только один.

Но все дело в том, что общественники не предлагают построить вторую детскую больницу областного уровня. Речь именно о строительстве новой больницы, в стенах которой и будет сконцентрирована вся детская медицина. А существующие ныне «детские» площади на территории Медгородка экологи предлагают отдать под расширение больницы взрослой. Тем более, что планы такие областные власти походя уже озвучивали.

Но пока чиновники делают вид, что не понимают сути предложений общественников. Формально, потому что на их реализацию потребуется сумма совсем иного порядка, чем отпущенная на строительство центра детской хирургии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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