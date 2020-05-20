Препятствий больше нет: облсуд отклонил иск экологов в защиту границ Челябинского городского бора

Челябинский областной суд отклонил иск экоактивистов против решения заксобрания о границах городского бора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 20 мая, Челябинский областной суд отказал в удовлетворении иска эколога и общественника Андрея Талевлина о признании незаконным решения заксобрания области об изменении границ городского бора для строительства нового хирургического корпуса детской областной клинической больницы.

Решением судебной инстанции административное дело прекращено.

Напомним, острая дискуссия вокруг изменения границ памятника природы развернулась в декабре прошлого года, когда экологические активисты выступили против подобного решения, которое пытались протащить под прикрытием необходимости строительства нового корпуса хирургии для областной детской клинической больницы. При этом, как уверяли чиновники, на территории самой клиники новое здание построить невозможно, а посему нужно отрезать часть территории городского бора.

Дискуссия, казалось, началась. Но в конце того же месяца Законодательное собрание Челябинской области, игнорируя многочисленные протесты общественности, все-таки приняло документ, согласно которому участок под строительство центра детской хирургии исключается из границ ООПТ, а взамен в его состав включается урочище Монахи.

Видимо, депутаты сочли, что забрать 4,2 гектара в одном месте, а в другом – добавить 50 гектаров – вполне приемлемый компромисс. Но компромисс рождается лишь в ходе взаимоуважительной дискуссии. В этом же случае налицо оказалось грубое пренебрежение обеспокоенностью горожан и желание настоять на своем вопреки общественным настроениям. В результате экоактивисты обратились в суд с требованием вернуть в состав памятника природы исключенный участок. Оговорившись, что против включения в границы ООПТ урочища Монахи никаких возражений у них нет.

Однако Челябинской областной суд встал на сторону парламентариев. Между тем, вчера, 19 мая, депутаты городской Думы в ходе заседания комиссий одобрили изменения градостроительной документации, позволяющие начать строительство нового комплекса детской больницы в городском бору.

Челябинск, Виктор Елисеев

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