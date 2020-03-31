Мэрия Челябинска решила под шумок коронавируса решить судьбу спорного участка городского бора

Челябинские чиновники, прикрываясь угрозой коронавируса, предложили провести публичные слушания по изменению границ Челябинского городского бора заочно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее извещение опубликовано на официальном сайте администрации Челябинска. При этом, в мэрии даже не потрудились вынести информацию о важном изменении на главную страницу, «спрятав» извещение на странице «Публичные слушания».

«В соответствии с распоряжением Правительства Челябинской области от 27.03.2020 № 167-рп собрание участников публичных слушаний назначенных на 02.04.2020 переводится в заочную форму путем почтового отправления и направления на электронную почту предложений и замечаний в связи с угрозой распространения в Челябинской области коронавирусной инфекции (2019-nCoV) по следующим вопросам», – говорится в документе.

Далее челябинцам предлагается, минуя открытые общественные обсуждения, решить вопрос внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Челябинский городской округ» в части градостроительных зон 05 10 и 05 11 в Центральном районе города Челябинска – ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница», а также же еще ряд вопросов, которые планировалось обсудить в четверг, 2 апреля.

«Все замечания и предложения необходимо передать организатору публичных слушаний – комиссии по подготовке проекта Правил землепользования в городе Челябинске почтовым отправлением с приложением копии паспорта с заявлением (приложение) о согласии на обработку персональных данных либо на электронную почту komissiyapziz@arch74.ru с прикреплением копии паспорта для регистрации участника публичных слушаний, заявления о согласии на обработку персональных данных», – говорится в извещении.

Эко-активисты не намерены сдаваться и планируют обратиться к мэру Челябинска Наталье Котовой с требованием назначить очные публичные слушания по окончании периода жесткой самоизоляции. Однако, исходя из текста извещения, подписанного замначальника управления по архитектурно-градостроительному проектированию Сергея Самсонова, обсуждать инициативы горожан в мэрии не намерены.

«Господин Самсонов, вы не много на себя берете, предлагая какое-то непонятное заочное голосование вместо публичных слушаний?

Публичные слушания нужны для презентации проекта потенциального объекта (объектов) и для того чтобы согласовать с жителями строительство этого потенциального обьекта (объектов)! Для чего эта профанация, которую вы предлагаете депутатам и населению, причем по такому спорному вопросу – как участок выводимый из Городского Бора по Мед.центр! При этом судебное заседание по иску, оспаривающему решение депутатов ЗСО в обл.суде отложено в связи с карантином! – возмутилась депутат Центрального района Елена Вахтина. – Интересно, если бы я не состояла в электр.рассылке Совета депутатов, эта инфа была бы известна всем нам – горожанам?!»

«Если они будут проводить заочно слушания, я прекращу самоизоляцию. Если они карантинные меры используют, для того, чтобы нарушать права граждан, то все остальное – бессмысленно», – заявила депутат Законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова.

Вахтина ее поддержала: «Я тоже прекращу самоизоляцию и пойду в управление архитектуры к Самсонову требовать объяснений!»

Челябинск, Виктор Елисеев

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