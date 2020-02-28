Прокуратура завершила проверку больницы, до которой не могли дозвониться родители больного малыша

В работе городской детской больницы Златоуста нашли нарушения.

Как уже сообщал «Новый День», медучреждения попало в поле зрения правоохранительных органов после публикаций в прессе: родителям двухлетней девочки пришлось звонить в регистратуру детской поликлиники 327 раз, чтобы вызвать врача на дом. Дозвониться южноуральцы смогли лишь через два с половиной часа. Врач же пришла только около 18:00. «Установлено, что в нарушении федерального законодательства и нормативных документов Минздрава РФ, специалисты городской детской больницы Златоуста нарушили сроки оказания ребенку первичной медико-санитарной помощи.

Также в день посещения врачом ребенок рецептом на получение лекарственных препаратов бесплатно обеспечен не был», – сообщили в прокуратуре.

Прокуратура потребовала устранить нарушения.

Златоуст, Ольга Арсентьева

Златоуст. Другие новости 28.02.20

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