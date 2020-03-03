План-2020: отмена социального государства. Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников»

История с изменением основного закона страны развивается стремительно: процесс от заявления о необходимости внесения поправок до голосования за полный пакет новшеств займет чуть более 3 месяцев. При этом только на обсуждение других не менее важных для страны вопросов, не говоря уже об их решении, уходят годы. Тогда к чему такая спешка? Ситуацию комментирует эксперт РИА «Новый День» Сергей Ясинский:

«После распада СССР ситуация в стране изменилась только частично, и остаётся в таком виде до сих пор. Можно говорить, что СССР до сих пор жив. Движение вперёд предполагает полный и окончательный отказ от СССР, следовательно, разрушение того, что ещё осталось.

Поскольку изначально в перестройку (или уже пост-перестройку) планировался переход от социалистической к капиталистической системе хозяйствования, то должна была возникнуть задача отказа от социальной системы обеспечения граждан, принятой в СССР в качестве компенсации низких доходов населения. В первый период – конец 80-х и 90-е годы – был осуществлён переход власти к обновлённой жизни и управлению по новым правилам, когда бизнес и владение собственностью перестали считаться преступлением. То есть это был политический и экономический переход.

А социальный переход осуществлён не был. Обстановка, особенно в начале трансформации, была и так экономически тяжёлой для большинства населения, и власть была заинтересована в том, чтобы население не посчитало её зверской, грабительской, уничтожающей население ради личного и кланового обогащения (что широко тогда происходило), и поэтому отказ от социальной политики в тех условиях считался невозможным. Наоборот, власть всячески подчёркивала свой социальный характер и даже в новой конституции 1993 года эта норма была закреплена.

Кстати, вот она:

«Статья 7.

1. Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

2. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты».

Но задача отмены социального государства продолжала существовать, поскольку в новых представлениях социальное государство – это пережиток советской системы. И все механизмы социального обеспечения, которые существуют до сих пор – это советские механизмы, по нынешним меркам, устаревшие анахронизмы, от которых следует избавиться. Возможно, предполагалось, что потом их можно будет заменить чем-то другим, или даже вообще ничего не создавать, но сначала всё равно требовалось очистить место – разрушить прежнюю систему.

И вот с 2000-х годов эту задачу правящий слой пытается решать. Можно вспомнить, например, попытку обмена натуральных льгот на денежную компенсацию в середине 2000-х («монетизацию»), что вызвало бурные протесты населения и вынудило тогдашнее государство немного отступить. С того времени государство действует маленькими незаметными изменениями, постепенно откусывая от гарантированных социальных норм по небольшому кусочку. Социальный пирог постепенно сокращается, но население не реагирует – как та лягушка, которую варят. Последний опыт пенсионной «реформы» показал, что эта лягушка уже достаточно хорошо сварилась, и это даёт основания думать, что можно попробовать действовать более решительно – в смысле отмены социального государства.

Но социальное государство – это норма, закреплённая в конституции, и как раз в первой главе «Основы конституционного строя», которую невозможно так просто изменить. Нужно менять или всю конституцию или проводить всенародное голосование. И тут ясно, что население ни за что не поддержит отказ от своих социальных гарантий – если его, конечно, не обдурить. А для этого сначала нужно замутить воду в нашем пруду.

А что сейчас происходит? С поправками в конституцию ничего не понятно. Более того, эта «рабочая группа» по внесению поправок действует так, что запутывает всех еще больше – внося всё новые самые разные предложения, причём большей частью таких, которые явно не войдут, потому что не имеют смысла или им там не место.

К тому же Путин заявляет, что поправки нужно обязательно принимать всем пакетом, а не по одной – тоже понятно, что замышляется какой-то финт: в качестве приманки будут показывать что-нибудь вкусненькое, а за спиной держать целый мешок всяких «неожиданности». Причём, там точно будет то, что население не устроит – ведь иначе не было бы смысла прятать.

И сейчас они начнут всячески «разъяснять», что вносимые поправки – это очень хорошо и выгодно людям. При этом, скорей всего, демонстрировать и обсуждать будут только то, что служит приманкой. А всё остальное, как скрывали, так и продолжат скрывать. Чтобы население столкнулось с новшествами уже после того, как даст согласие на их внесение в конституцию.

В нынешней ситуации требуется отделить необходимость обновления конституции, а также системы социального обеспечения – от возможности это сделать правящим режимом. Если кратко, то режим не способен обновить ни то, ни другое во благо стране и обществу. Сам выбранный способ, нарушающий предписания конституции, говорит о том, что его цель противоречит интересам страны. Используя желательность улучшений и необходимость развития как прикрытие, правящий режим стремится решить свои задачи, причём хочет сделать это опять за счёт общества. Ему должно стать лучше, а нам – хуже.

Поэтому интерес общества заключается в том, чтобы не допустить внесения изменений, ухудшающих ситуацию в обществе, в конституцию. Минимум того, что можно для этого сделать – не участвовать в процедуре так называемого голосования по поправкам. Скорей всего, это не изменит результата: поправки всё равно будут приняты, – но это будет сделано с помощью админресурса, а не так, как положено. И сам этот факт станет основанием для непризнания и невыполнения новых конституционных норм, а потом и их отмены.

А в будущем должна будет произойти замена советской модели социального обеспечения на современную. А поскольку советская система – солидарная, в которой, например, сегодняшние работники оплачивают своими взносами пенсии сегодняшних пенсионеров – то, значит, она не предусматривает накоплений, которые потом можно было бы использовать как буфер при переходе к современной западной накопительной системе.

Получается, что у какой-то части населения ни пенсий, ни других видов социальной помощи некоторое время не будет (и это при том, что они платили взносы и имеют право на нормальное обеспечение). Это, естественно, несправедливо, и эту несправедливость необходимо устранить.

Говорить об этом нужно заранее хотя бы потому, что эту сложность правящий режим может выставить как непреодолимую проблему, и попытаться оправдать ей своё бездействие или действия, причиняющие вред населению, как, например, полную отмену пенсионного обеспечения. На самом деле эта проблема решаемая, и преодолевается она, допустим, созданием специализированных общественных фондов, которые финансово наполняются не только взносами населения, но и поступлениями от продажи природных ресурсов и от другой эксплуатации собственности, принадлежащей стране. Это успешно применяемая на Западе практика, и она вполне будет работать и у нас.

Как известно, сегодня ресурсами страны распоряжается небольшая группа лиц, приближенная к руководству страны. Прибыль от продажи ресурсов эта группа считает своей собственностью, и демонстрирует незаинтересованность в том, чтобы оплачивать из неё социальные нужды населения. Эта группа стремится к тому, чтобы вообще ликвидировать существующую социальную систему, и активно сокращает социальные расходы. Поэтому можно ожидать, что нынешнее руководство страны попытается исподтишка протащить в конституцию такие поправки, которые позволят отказаться от прописанного в ней социального государства, формально сохраняя соответствующие статьи в неизменности. А наш интерес, конечно, в том, чтобы не допустить этого».

Челябинск, Сергей Ясинский

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