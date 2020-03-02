В мэрии Челябинска назначили начальника правового управления

Глава Челябинска назначила начальника правового управления мэрии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», начальником правового управления администрации города назначена Елена Хасанова. Об этом сообщила глава Челябинска Наталья Котова.

В 2008 чиновница окончила ЮУрГУ по специальности «юрист». Вся ее дальнейшая карьера была связана с юриспруденцией.

С 2009 года работала секретарем судебного заседания в Советском районном суде Челябинска. В 2011 году перешла на работу в мэрию. Последовательно занимала должности главного специалиста, заместителя начальника отдела, начальника отдела, заместителя начальника правового управления администрации Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 02.03.20

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