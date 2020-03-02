«Они утонули»: Челябинск стал опасен для пешеходов

В Челябинске не могут привести в порядок пешеходные зоны: тротуары превратились в каток, ходить по ним невозможно. Подрядчики, как всегда, винят погоду.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в конце минувшей недели горожане завалили мэрию жалобами на гололед на тротуарах. Сегодня на аппаратном совещании в мэрии главы районов признали – с тротуарами в Челябинске плохо.

Больше всего жалоб поступает с северо-запада. Но главы Курчатовского и Калининского районов бодро отчитались, что на верных им территориях проблемы, конечно, есть, но большинство тротуаров в порядке. Между тем, в ходе аппаратного совещания горожане в соцсетях сообщали:

«Комсомольский проспект 109 и вдоль всего Комсомольского в этом районе на тротуарах просто каток, люди падают». «На улице Калинина – от Кирова вниз к реке, через дорогу от администрации района – по нечетной стороне сплошной каток, там и не посыпали никогда, и не чистили».

В Ленинском районе подрядчик заявил: на улице Гагарина есть места, где скользко, но та все время посыпают. Жители ответили: «Тротуары не чистят на улице Дзержинского, по Гагарина невозможно пройти».

Аналогичные сообщения поступают из всех районов: «На ЧТЗ на тротуарах просто каток». «В парке Гагарина на празднике вчера везде каток, люди падали регулярно, реанимация даже приезжала на вызов».

Подрядчики, в свою очередь, заявили: работают круглосуточно, не покладая рук, но погода буквально издевается: высыпали за три дня на тротуары тонны противоскользящих материалов, но все растаяло, и они утонули. А потом все снова замерзло, поэтому и скользко.

При этом выяснилось, что во многих местах убрать тротуары с помощью специальной техники невозможно – мешают ограждения, которые с маниакальным упорством городские власти устанавливали где только возможно, объясняя это заботой о безопасности пешеходов. Теперь пешеходам просто негде ходить.

Отметим, что подержанием чистоты на дорогах и тротуарах в городе занимаются 26 подрядчиков, которые выводят на «ручную чистку» тротуаров всего 391 рабочего.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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