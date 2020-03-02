Челябинские чиновники вспомнили про затерявшиеся под завалами снега непостроенные дороги

Челябинцы вынуждены утопать в сугробах, так как им забыли построить дороги.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», снегоуборочная кампания нынешней зимы обострила еще одну проблему Челябинска: отсутствие улично-дорожной сети в уже заселенных микрорайонах города.

На проблему в своем видеообращении мэру Наталье Котовой обратились внимание жители домов по улице Наркома Малышева в Калининском районе. Горожане пожаловались на отсутствие дороги, несмотря на многократные заверения властей, что магистраль в скором времени будет оборудованы. В итоге челябинцы вынуждены, чтобы выбраться из дома, преодолевать сугробы снега зимой и лужи и грязь весной и осенью.

Однако, по всей видимости, в администрации района неудобства горожан проблемой не считают. Так, глава Калининского района Сергей Колесник заявил, что с такими же сложностями сталкиваются и жители одного из участков улицы 40 лет Победы. «А там дороги нет, там нужно улично-дорожную сеть строить», – бодро заявил чиновник на обращение г-жи Котовой с вопросом, знает ли он о ситуации на улице Наркома Малышева.

Когда же глава города поинтересовалась, кто убирает с проблемных участков снег, Колесник заявил, что там нет движения. И чуть подумав, добавил: «Транспорта».

Впрочем, судя по распространенных в соцсетях фотографиях, вопреки утверждению чиновника, несмотря на отсутствие дороги, автомобили по этому участку все-таки ездят. Там даже есть остановка общественного транспорта для маршрутных такси. Да и жители окрестных домов пока еще летать не научились. «Хорошо, если вы считаете, что там тротуар – кто за уборку тротуара отвечает? – раздраженно обратилась к нему Наталья Котова. – Если пустырь – кто за уборку пустыря отвечает, раз по нему люди ходят?" Но внятного ответа так и не дождалась.

Между тем, по словам вице-мэра по строительству Владимира Шамне, это далеко не единственные участки, где нет положенных дорог. Особенно острой является ситуация в микрорайонах «Чурилово» и «Парковый». При этом для начала строительство улично-дорожной сети необходимо, чтобы участки, на которых должны разместиться магистрали, вернули в собственность мэрии. Между тем, зачастую они до сих пор еще находятся в управлении застройщиков, возводивших в микрорайонах жилые дома. И пока процесс по возвращению прав не закончен.

При этом, судя по спокойствию, с которым вице-мэр излагал всю историю, ничего страшного во «временных неудобствах» горожан он тоже не видит. Правда, с этим не согласилась Наталья Котова. Раз застройщики еще не передали участки городу, значит, они и должны нести ответственность за их уборку, заявила чиновницы. До тех пор, пока они не окажутся на балансе муниципалитета.

Челябинск, Виктор Елисеев

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