Причина смерти второклассника из Магнитогорска до сих пор неизвестна

В Магнитогорске до сих пор выясняют причину смерти ученика второго класса одной из школ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, после трагедии в одной из школ Магнитогорска в ведомстве намерены провести «разбор полетов» с участием местных врачей и педагогов.

Напомним, днем в пятницу, 28 февраля, в одном из учебных заведений города металлургов во время урока умер ученик второго класса. 9-летний мальчик нагнулся, чтобы поднять с пола ручку, но внезапно потерял сознание. Через несколько секунд у него остановилось сердце. Прибывшим на место врачам оставалось лишь констатировать смерть.

По данному факту следственными органами СКР по Челябинской области организована доследственная проверка. Предварительно установлено, что ребенок страдал хроническим заболеванием.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 02.03.20

Челябинские чиновники вспомнили про затерявшиеся под завалами снега непостроенные дороги. / «Они утонули»: Челябинск стал опасен для пешеходов. / В мэрии Челябинска назначили начальника правового управления. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»