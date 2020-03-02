В многоквартирном доме потолок рухнул на челябинку

В нескольких квартирах дома в Челябинске балки посыпались на жильцов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в воскресенье, 1 марта, в доме №29 по улице Орджоникидзе.

Несколько потолочных балок рухнули в квартирах. Когда же жильцы начали расчищать помещения от упавших конструкций, произошло еще одно обрушение. Под завалами оказалась одна из горожанок.

«Первая часть обрушилась, мы начали чистить шлак и все рухнуло. Сеткой меня ударило по голове и спине, – цитирует «Первый областной» пострадавшую женщину. – Тут стояла стойка, я оказалась прямо под ней». После инцидента у челябинки остались гематомы, царапины, она испытывает боли в спине.

Управляющая компания готовится к ремонту. На это время жителям пострадавших квартир предложили временное жилье. Но, по словам горожан, жить там невозможно: там даже санузел не работает. Поэтому челябинцам пришлось снять жилье за свои средства.

Теперь УК планирует подлатать обрушившийся потолок, после чего выйти на регоператора капрмента с просьбой перенести капитальный ремонт на более ранние сроки.

Дому, где произошел инцидент, в минувшем году исполнилось 60 лет. В настоящее время здесь в 70 квартирах живут около 300 человек, в основном, семьи с маленькими детьми.

Челябинск, Виктор Елисеев

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