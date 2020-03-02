Саткинские «Пороги» предложили сделать федеральным памятником

Южноуральские краеведы хотят добиться включения комплекса электростанции «Пороги» в реестр памятников истории и культуры федерального значения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», известный краевед Юрий Латышев направил в государственный комитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области и министерство экономического развития региона обращение с просьбой провести полноценную экспертизу объекта культуры регионального значения «Комплекс Пороги», расположенного в Саткинском районе.

По мнению общественника, это позволит претендовать на повышения статуса памятника культуры. «Дело в том, что, когда «Пороги» включали в перечень объектов культурного наследия регионального значения, экспертизу как таковую не проводили, – напоминает краевед. – Формально есть документ о включении памятника в перечень, где указана площадь объекта. А если провести экспертизу, можно смело добиваться включения «Порогов» в список объектов культурного наследия федерального значения, и тогда уже на законных основаниях добиваться федерального финансирования его содержания».

По словам Юрия Латышева, в Челябинской области памятников федерального значения – единицы: Народный дом, где сегодня размещается государственный молодежный театр, дом Злоказовых на Кировке, особняк Яушевых на Труда (ныне – картинная галерея), памятник «Орленок», «Белый дом» в Кыштыме. На их фоне комплекс «Пороги» вряд ли может «затеряться».

Напомним, гидроэлектростанция «Пороги» расположена на реке Большая Сатка в Саткинском районе, у поселка Пороги. Она была запущена в 1910 году и до 2017 года была старейшей непрерывно действующей гидроэлектростанцией России. В первой половине 1990-х ГЭС даже пытались придать статус памятника международного значения ЮНЕСКО. Но дело было в 1993 году, и у чиновников как на местах, так и в Москве нашлись куда более насущные задачи. В итоге в 1996 году «Пороги» включили в перечень объектов культурного наследия регионального значения.

В 2017 году станцию остановили из-за отсутствия средств на продолжение эксплуатации. После этого состояние объекта стало стремительно ухудшаться. В 2018 и 2019 годах прокуратура вносила властям Саткинского района (памятник находится на балансе муниципалитета) предписания о приведении «Порогов» в надлежащее состояние, но существенно переломить ситуацию не удается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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