В Челябинске женщина пострадала при взрыве бойлера

35-летняя челябинка пострадала в результате порыва бойлера в подъезде двухэтажки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Челябинска, сегодня, 2 марта, в Советском районе Челябинска в подъезде двухэтажного жилого дома произошел прорыв бойлера.

Информация поступила на пульт диспетчера от очевидца в 9:45. В сообщении говорилось, что в подъезде двухэтажного двухподъездного жилого дома произошел хлопок в бойлере с выбросом горячего водяного пара в подъезд.

Оповещение экстренных и оперативных служб города было проведено согласно действующим алгоритмам.

Жители подъезда эвакуировались самостоятельно. В результате происшествия пострадала тридцатипятилетняя женщина, проживающая в квартире жилого дома, состояние удовлетворительное, от медицинской помощи отказалась. Силами аварийной бригады УК «МЖКО» бойлер отремонтирован, работы завершены.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 02.03.20

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