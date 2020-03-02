В ЛПУ ФСИН Челябинска умерли сразу несколько заключенных

Правозащитники заявили о нескольких смертях в ЛПУ ФСИН Челябинска. Об этом со ссылкой на свои источники сообщила правозащитница Оксана Труфанова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за сутки с 23 по 24 февраля в ЛПУ-3 Челябинска умерли четыре человека. «Один в инфекционном отделении. По словам очевидцев, его сорок минут откачивали своими силами другие заключенные, потому что врач дежурный долго шел, а сотрудники ФСИН «локалку» не открывали, чтобы унести его в хирургию в реанимацию. Примечательно, что две недели назад он прошел врачебный консилиум по освобождению по болезни, а вот до суда так и не дожил – то ли документы вовремя не подали, то ли суд не назначили», – написала общественница на своей странице в социальных сетях.

Другой заключенный умер в реанимации, так как был в коме, добавила правозащитница. 20 февраля суд постановил освободить его по болезни, но его оставили на десять суток, мол: вдруг ФСИН и прокуратура подадут апелляцию.

«Еще один осужденный даже до консилиума не дотянул. Врачи, якобы, не знали, что с ним делать – у него МРТ показало новообразование в области поджелудочной и почки. Нужна была срочная операция, которую они своими силами сделать не могут (квалификации не хватает). Однако его не повезли в «вольную» больницу, и он просто десять дней пролежал в реанимации. Освобождать его так же никто не спешил: за это время даже консилиум не смогли или не захотели провести», – продолжает Труфанова.

По четвертому умершему информации нет.

«Сейчас, по словам очевидцев, все инфекционное отделение ЛПУ-3 Челябинска лежит с температурами от 38 до 40 градусов, а врачей нет – одна на больничном, другой на учебе, «есть только 70-летняя бабка-дерматолог, которая лечит по книжке «Энциклопедия», – пишет правозащитница.

В пресс-службе ГУФСИН по Челябинской области информацию общественницы частично опровергли. «Данные сведения не соответствуют действительности, – заявили в силовом ведомстве. – Четыре человека, действительно, умерли в ЛПУ-3. Но произошло это не в течение суток, а с 23 по 25 февраля. Трое из них страдали тяжелыми формами неизлечимых заболеваний. Четвертый поступил в крайне тяжелом состоянии. Медицинская помощь всем четверым была оказана в полном объеме и в соответствии с имевшимися заболеваниями».

Опровергли в пресс-службе управления нехватку медицинского персонала. «В настоящее время все штатные сотрудники ЛПУ-3 находятся на рабочем месте, – подчеркнули представители ведомства. – Отметим, что большая часть людей, находящихся в ЛПУ-3, имеют социально опасные заболевания в прогрессирующей форме (туберкулез, СПИД, гепатит С). В большинстве они приобретены на свободе. За последние две недели случаев заболевания респираторными вирусными инфекциями в ЛПУ-3 не зарегистрировано».

Челябинск, Виктор Елисеев

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