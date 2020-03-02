Над Челябинском вырастет велосипедный мост

В Челябинске построят мост для велосипедистов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в областном центре запланировано строительство велопешеходного моста между улицей Чичерина и городским бором. При наличии финансирования проект будет реализован в следующем году, рассказал заместитель главы города по городской среде Александр Егоров.

Мост соединит северо-запад с городским бором, что даст возможность любителям велоспорта добираться до работы или в университет через парк.

«Это знаковый проект, который сможет «встряхнуть город» и заложит вектор дальнейшего развития. Сейчас многие города России очень активно развивают велодвижение. Мы планируем тоже не отставать от коллег и работать в этом направлении: прежде всего сделаем удобные плавные съезды на всех улицах в центре города, чтобы можно было передвигаться на велосипеде по уже существующим тротуарам и дорожкам. Затем проведем специализированный конкурс, чтобы крупные архитекторы включились в эту работу и создали по-настоящему знаковый городской проект. На следующем этапе мы хотим продлить существующие велодорожки, расширить их. Сейчас основная велодорожка идет по Университетской набережной, мы будем ее наращивать – как в одну сторону – по улице Чичерина,– так и в другую – в сторону центра», – пояснил вице-мэр по городской среде.

Александр Егоров подчеркнул, что помимо самого моста важно организовать подходы к нему, а также подъезды как со стороны парка, так и со стороны городской застройки. Для подготовки проектной документации в этом году будет проведен конкурс.

«Подготовим всю необходимую проектную документацию и, я думаю, в следующем году заложим деньги в бюджет, чтобы его построить», – подчеркнул Егоров.

Помимо этого, на основании предложений горожан на следующий год будет составлена программа по новым пешеходным дорожкам, связкам, отсутствующим тротуарам и озеленению города. Еще одним направлением развития велодвижения в городе станет создание сети современных велопарковок.

«Сейчас велопарковки разрозненные, расположены возле магазинов, где можно крепить велосипеды за переднее колесо. Мы сейчас переходим к формату, где крепление идет за раму, тогда меньше риск кражи. Создадим единый дизайн и планируем установить от 50 до 100 парковок, это будет зависеть от подбора специальных мест для их размещения», – добавил Александр Егоров.

Челябинск, Виктор Елисеев

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