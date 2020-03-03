С пьяных глаз: южноуралец заявил об угоне машины, которую сам же и продал

В Челябинской области полиция возбудила уголовное дело по факту заведомо ложного доноса о совершении преступления.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть межмуниципального отдела полиции «Южноуральский» обратился с заявлением 24-летний мужчина. Он сообщил, что неизвестные угнали с охраняемой стоянки принадлежащий ему автомобиль «ВАЗ 210102».

В ходе разбирательств полицейские установили, что южноуралец, находясь в состоянии опьянения, сам продал автомашину, а деньги потратил. Когда вырученные средства закончились, мужчина решил написать заявление в полицию, чтобы вернуть автомобиль.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления). Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до двух лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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