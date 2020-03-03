В Челябинске один из отделов ЗАГС поставили на паузу

Калининский ЗАГС временно приостановил оказание услуг.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, по техническим причинам с 3 по 5 марта включительно государственные услуги по регистрации рождения, расторжения брака, а также выдача повторных свидетельств в Калининском отделе ЗАГС администрации Челябинска предоставляться не будут.

Получить указанные услуги можно в Многофункциональных центрах города.

В мэрии приносят горожанам извинения за доставленные неудобства.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 03.03.20

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