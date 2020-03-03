ФАС приостановила заключение контракта на установку светофоров в Челябинске

В Челябинское УФАС России поступили жалобы на аукцион по светофорным объектам.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, закупку выполнения работ по обустройству пересечений дорог и пешеходных переходов периферийным оборудованием светового регулирования АСУДД проводит управление дорожного хозяйства областного центра.

Начальная цена аукциона, объявленного в феврале 2020 года, составляет 23 миллиона рублей.

Согласно информации на сайте zakupki.gov.ru, победителем аукциона с предложением цены контракта 19,5 миллиона рублей признано АО «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление».

В связи с поступлением жалоб Челябинское УФАС России потребовало приостановить заключение контракта в части подписания его заказчиком.

Две жалобы в адрес антимонопольного органа направило ООО «Городские технологии». Компания полагает, что при проведении аукциона были нарушены требования законодательства о контрактной системе.

В жалобах указано, что в техническом задании установлены места выполнения работ по обустройству периферийного оборудования светофорного регулирования АСУДД с указанием количества устанавливаемых светофорных объектов. Однако, точного указания в документе нет. Между тем, заказчик обязан был указать именно точное место установки каждого светофора либо приложить к аукционной документации проектную документацию по каждому светофорному объекту, что отсутствует в аукционной документации.

Кроме того, согласно техническому заданию, на пересечении автомобильных дорог Новоградский проспект – улица Героя России Е.Н. Родионова предусмотрена установка светофорного оборудования в количестве 1 единицы. При этом заказчик не описывает единицу закупки. В то же время, улица Героя России Е.Н. Родионова имеет два самостоятельных разносторонних дорожных полотна, которые самостоятельно пересекают дорогу Новоградского проспекта, что увеличивает количество светофорных объектов.

Аналогичные неточности техзадания присутствуют при установке светофорных объектов на пересечении автомобильных дорог Новоградский проспект – улица Петра Сумина.

Заседание комиссии по рассмотрению жалоб назначено на 4 марта.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 03.03.20

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