Губернатор Челябинской области теряет позиции

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер теряет позиции: согласно рейтингу, составленному ПолитБрокером по итогам февраля, глава Южного Урала попал в группу демонстрирующих умеренное падение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», принципы формирования рейтинга составители не разглашают, но февраль для Текслера явно выдался неспокойным. Для падения личных акций было достаточно одного скандала с организацией карантинных центров по коронавирусу. А в Челябинской области разгорелось два. И хотя южноуральские власти поступили грамотнее украинских и обе проблемы достаточно быстро решили, народные волнения очков губернатору не добавили.

Отрицательно на рейтинг Текслера повлияли и обостряющаяся перед выборами ситуация в муниципалитетах, продолжающие скандалы а медицинской сфере, история с омбудсменом, тяжелая экологическая ситуация: несмотря на постоянные заявления губернатора о договоренностях с предприятиями, во время НМУ (а в феврале «режим черного неба» в общей сложности длился половину месяца) жители промышленных городов по-прежнему жалуются, что нечем дышать. А тут еще Челябинский городской бор, на который покушаются со всех сторон, в том числе и ради «обкомовских дач».

На этом фоне информповестка губернатора выглядит весьма забавно:

«Общеизвестно, что все знает Google, – пишет telegram-канал ClosET, – и вот, что он нам подсказал за прошедшую неделю:

▪ «Алексей Текслер посетил масленичные гуляния»

▪ «Алексей Текслер рассказал, где отметил Масленицу»

▪ «Текслер обратился с просьбой к своему бывшему шефу»

▪ «Алексей Текслер ищет пути зарабатывать больше денег ...»

▪ «Алексей Текслер поздравил своего дедушку с днём рождения»

▪ «Алексей Текслер назвал провалом игру «Трактора»

▪ «Алексей Текслер протестировал трассу для «ски-кросса»...»

«Движений много, а результатов не видно», – резюмирует telegram-канал «Город Че».

А в целом, telegram-сообщество интерес к Текслеру теряет: в рейтинге персональной упоминаемости, подготовленном фондом «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс» на основе данных базы «Соцмедиа» «Медиалогии», южноуральский губернатор за последнюю неделю опустился с 43 на 88 место.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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