В Челябинске отправили в карантин супругов, вернувшихся из Италии

Поездка в Италию для семейной пары из Челябинска закончилась карантином.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», супружескую пару из Челябинска, побывавшую в Италии, поместили в карантин с симптомами ОРВИ. Об этом сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Челябинской области Светлана Лучинина.

Как пояснили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, Италия входит в число стран, после посещения которых требуется наблюдение (в стране наиболее сложная ситуация с коронавирусом в Евросоюзе).

По информации ведомства, на 3 марта случаев заболевания новым коронавирусом 2019-nCoV на территории Челябинской области не выявлено. Продолжаются мероприятия по медицинскому наблюдению за прибывшими из КНР. Также взяты под наблюдение прилетевшие из Южной Кореи, Ирана, Италии. Это 75 граждан КНР, 3 гражданина Южной Кореи, 11 граждан Ирана, а также 25 человек из Челябинской области, вернувшиеся из Южной Кореи и Италии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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