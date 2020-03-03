В Челябинской области временно закроют движение по одной из магистралей

Водителей, передвигающихся по трассе А-310 в Челябинской области, просят быть внимательными.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе упрдор «Южный Урал», в связи с проведением работ по установке модульного пешеходного перехода на 23 километре автомобильной дороги А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан введено временное ограничение в виде снижения скорости в соответствии с согласованными в ФКУ Упрдор «Южный Урал» схемами организации движения транспортных средств.

На момент монтажа пролетного строения надземного пешеходного перехода из модульных конструкций вводится перекрытие с полной остановкой движения: 3 марта с 23:00 до 23:40.

Кроме того, с 22 часов 3 марта до 00 часов 40 минут 4 марта будет производиться сборка-разборка автомобильного крана для монтажа пролетного строения пешеходного перехода.

«Автомобилистам необходимо принять во внимание изменение схемы организации дорожного движения, следить за знаками и учитывать данную информацию при планировании своего маршрута. Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам», – обращаются к южноуральцам представители упрдор «Южный Урал».

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 03.03.20

В Челябинске отправили в карантин супругов, вернувшихся из Италии. / Губернатор Челябинской области теряет позиции. / ФАС приостановила заключение контракта на установку светофоров в Челябинске. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»