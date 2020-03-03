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Вторник, 3 марта 2020, 11:40 мск

Новости Челябинск

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В Челябинской области растет число случаев заболевания бешенством

В Челябинской области растет число случаев заболевания бешенством среди животных.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном управлении Россельхознадзора, за 4 дня минувшей недели – с 25 по 28 февраля на территории области зарегистрированы 4 факта: в Нязепетровске и в Еманжелинске умерли кошки, в поселке Новогорный Озерского городского округа и в поселке Целинный Троицкого района – лисы.

Всего с начала 2020 года на территории Челябинской области выявлены 14 случаев бешенства животных в 14 неблагополучных пунктах. «За аналогичный период прошлого года зарегистрированы 11 случаев, – уточнили в ведомстве. – В населенных пунктах, где зарегистрированы смерти животных от бешенства, распоряжением правительства Челябинской области введен карантин».

Челябинск, Павел Зварзин

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