На уральском заводе начались репрессии против рабочих, вышедших на акцию протеста

На автозаводе «Урал» увольняют две бригады, отказавшиеся переходить на новый график работы.

Напомним, на пикет против перехода на «скользящий» график работы с одним фиксированным днем отдыха (воскресенье, второй выходной руководство завода устанавливает по своему усмотрению) рабочие Миасского автозавода «Урал» вышли в минувшую пятницу, 28 февраля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уже на следующий день посыпались угрозы. 29 февраля начальник цеха пообещал участникам акции протеста увольнение. А бригадира, «посмевшего» поддержать работяг, 2 марта перевели в рядовые рабочие, сообщается в группе «Трудовой омбудсмен. Челябинская область».

Кроме того, все рабочие двух строптивых бригад получили извещения о скором увольнении за отказ подписать новый график. «В данный момент несогласные с нововведениями рабочие имеют на руках уведомления, из которых следует, что в апреле месяце они будут официально освобождены от должности», – сообщает U74.ru со ссылкой на собственный анонимный источник. Информацию о понижении бригадира издание не подтверждает.

Также известно, что руководство завода предложило увольняемым рабочим список свободных вакансий, однако все они не предполагают работу по специальности и оплачиваются намного ниже, чем заводчане получали ранее.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 03.03.20

В Челябинске трамвай слетел с рельсов, отрезав Ленинский район от центра города. / В Челябинской области растет число случаев заболевания бешенством. / В Челябинской области временно закроют движение по одной из магистралей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»