Житель уральского села хранил во дворе три кило марихуаны

Полиция Кунашакского района изъяла у жителя одного из сел 3 килограмма марихуаны.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники полиции Кунашакского района в ходе проведения мероприятия обнаружили во дворе у 28-летнего ранее не судимого жителя села Большой Куяш около 3 килограммов наркотиков растительного происхождения. Мужчина пояснил, что наркотическое средство собрал для личного потребления без цели сбыта. Марихуану изъяли.

По данному факту в следственном отделении ОМВД России по Кунашакскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

В настоящее время задержанному избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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