Жительница Южного Урала обвинила врачей в халатности, приведшей к удалению матки

Жительница Челябинской области обвинила медиков в халатности, из-за которой она лишилась возможности иметь детей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», южноуральцы обратились в Следственный комитет России с просьбой провести проверку действия медиков больницы №71 Федерального медико-биологического агентства, расположенной в Озерске.

Как рассказывает 35-летня горожанка, 17 февраля она в срок родила здорового ребенка. Через неделю ее выписали из родильного отделения, но за все это время так и не провели контрольное УЗИ.

25 февраля маму и малыша перевели в детское отделение, а на следующее утро у женщины открылось маточное кровотечение. Пациентку в срочном порядке положили в гинекологию, запланировали выскабливание матки, но после того, как состояние женщины резко ухудшилось, провели операцию по ампутации матки.

Пациентка рассказывает: врачи в гинекологии объяснили подобное развитие ситуации тем, что после родов ей не осмотрели плаценту. В итоге, послед частично остался в полости матки и прирос к её стенке. Это можно было выяснить в ходе контрольного УЗИ, но его женщине так и не сделали.

«Из-за халатности медперсонала и врачей родильного дома Озерска я больше не могу иметь детей! – цитирует 74.ру пострадавшую. – Муж написал в Следственный комитет по Челябинской области с просьбой провести проверку по причине ненадлежащего оказания медицинской помощи, наказать виновных в халатном отношении».

Между тем, в больнице излагают свою версию. По словам главврача учреждения Евгения Фомина, женщина сама ушла из родильного отделения в воскресенье, 23 февраля, оставив при этом ребенка. А контрольное УЗИ ей должны были сделать на следующий день, в понедельник.

В свою очередь, роженица настаивает, что ушла в понедельник, а перед выпиской ей посоветовали сделать платное УЗИ, объяснив, что их специалист в отпуске.

В СКР ситуацию пока не комментируют. Известно лишь, что в следственный отдел по Озерску заявление пока не поступило, так как супруг пострадавшей направил обращение через сайт регионального управления СКР.

Челябинск, Виктор Елисеев

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