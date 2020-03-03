В Челябинской области стартовал процесс над депутатом-единороссом, грозившим убить врача

В Сосновском районе судят местного депутата, обещавшего медику убить его и закопать у поликлиники.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 3 марта, мировой судья Сосновского района начал рассмотрение уголовного дела в отношении 27-летнего депутата Полетаевского сельского поселении Константина Минеева, представляющего в парламенте партию «Единая Россия».

По версии следствия, инцидент произошел 22 июля прошлого года. Тогда будущий парламентарий пришел в поликлинику к терапевту. Прием у врача ему не глянулся, и молодой человек начал оскорблять медиков. Конфликт попытался уладить заведующий поликлиники, но пациент вдруг предложил ему «выйти» и разобраться по-мужски.

На первом этаже, считают следователи, неадекват схватил врача за шею и заявил, что убьет его, а тело прикопает у торца поликлиники. Перепуганные сотрудники учреждения вызвали полицию.

В сентябре Минеев выиграл выборы в местный совет депутатов от партии «Единая Россия». После этого ему было предъявлено обвинение в угрозе убийством. «Обвиняемый сначала признавал вину, сейчас не признает, но предлагает примириться, выплатив потерпевшему 30 тысяч рублей, – цитирует Znak.com адвоката парламентария. – Сегодня в суде были допрошены свидетели – сотрудники поликлиники, которые подтвердили факт неадекватного поведения пациента и отношения его к медицинским работникам».

Следующее заседание суда назначено на конец марта.

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