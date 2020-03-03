На Южном Урале проснулись клещи

В Челябинской области проснулись клещи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый укус в этом году зарегистрирован в Магнитогорске. Женщина отдыхала в Абзакова и обнаружила кровососа у себя в ладони.

Напомним, клещи на Южном Урале просыпаются, как только начинает таять снег. Зимуют они в травянистой подстилке или под опавшими листьями и выбираются наружу как только над их «берлогой» образуются проталины.

В 2019 году о первых укусах стало известно в начале апреля.

Магнитогорск, Павел Зварзин

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