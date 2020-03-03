Челябинские краеведы вновь отстояли «маленькую Баварию»

Суд вновь отменил решение областных чиновников об исключении из реестра выявленных объектов культурного наследия «немецкого квартала» в Металлургическом районе Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Центральный районный суд Челябинска оставил в силе свое постановление, принятое в июле прошлого года, отменяющее документ госкомитета по охране объектов культурного наследия Челябинской области об исключении «немецкого квартала» из перечня выявленных памятников культуры и обязании чиновников провести повторную культурно-историческую экспертизу объекта.

Напомним, с иском об отмене решения чиновников в суд обратился известный челябинский краевед Юрий Латышев. Именно благодаря усилиям его группы «АрхиСтраж» квартал домов по улице Социалистическая в Металлургическом районе Челябинска был включен в реестр выявленных объектов культурного наследия. Однако, чиновники не горели желанием брать на себя ответственность за содержание целого квартала домов 1940-хгодов постройки, получившего в народе имя «маленькая Бавария» (здания строили немцы-трудармейцы и военнопленные). «Из всех экспертов, кто заявился на конкурс по закону 44-ФЗ для экспертизы выявленного объекта культурного наследия «немецкого квартала» Госкомитет выбрал наиболее неквалифицированного – Светлану Васильеву из Пензы, – рассказала Елена Рохацевич. – Как сказала юрист, защищавшая интересы комитета, выбор пал на Васильеву из-за дешевизны ее работы. Вот она и провела экспертизу, не приезжая в Челябинск, не видя самого объекта, а лишь заглянув в интернет и найдя там фотографии уникального квартала и некоторую информацию о нем. И это – все».

Вывод, сделанный горе-экспертом, оказался удручающим для краеведов: объект не представляет культурной ценности. И чиновники с радостью исключили «маленькую Баварию» из реестра выявленных объектов культурного наследия. Это не устроило челябинцев. Юрий Латышев обратился с иском об отмене решения госкомитета.

В защиту своей позиции краеведы представили документы из Государственного архива Челябинской области, подтверждающие уникальность ансамбля «маленькой Баварии». На последнем же заседании в качестве свидетеля выступила известный искусствовед, автор многих работ по искусствоведению и архитектуре, специалист по немецкой архитектуре Евгения Конышева. Она подтвердила, что экспертиза Светланы Васильевой проведена некачественно, вразрез с законом об экспертизе объектов культурного наследия.

В итоге суд обязал Госкомитет по охране объектов культурного наследия должен провести повторную экспертизу. Правда, уже после прецедентного решения горожане выразили уверенность, что чиновники будут его оспаривать.

Это и произошло. Чиновники направили апелляцию в Челябинский областной суд, который принял решение о направлении дела на повторное рассмотрение в суд первой инстанции. На этот раз суд выслушал, в числе прочих, жителей уникального квартала. Оказалось, что они далеко не в восторге от перспектив жить в домах, признанных объектами культурного наследия. Челябинцы сетовали на слишком медленные темпы капитального ремонта в зданиях. Но суд резонно решил, что статус объекта культурного наследия на темпы капремонта напрямую не влияет.

В итоге судья принял то же решение, что и в июле прошлого года: отменить приказ об исключении домов из числа ОКН и провести повторную экспертизу. Правда, в течение месяца областные чиновники могут оспорить это решение. Но за прошедшее время в госкомитете сменилось руководство, и новые руководители, похоже, не настроены во что бы то ни стало добиваться признания правильным решения своих предшественников.

Челябинск, Виктор Елисеев

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