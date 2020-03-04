С апреля вырастет плата за проезд еще на одном маршруте Челябинска

Частный перевозчик уведомил мэрию о повышении платы за проезд на одном из маршрутов Челябинска.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления транспорта мэрии Челябинска, ООО «Тодес» уведомил администраюи города об увеличении стоимости проезда.
С 1 апреля 2020 года цена поездки по муниципальному маршруту №13 «Областная больница – Поселок Локомотивный» вырастет с 25 рублей до 28 рублей.
Как указано в информации предприятия-перевозчика повышение тарифа на перевозку пассажиров вызвано необходимостью выполнения требований законодательства в части установки тахографов, касс онлайн и повышением цен на ГСМ.
Ранее частные перевозчики сообщили о градущем в марте повышении стоимости проезда на более чем 10 маршрутах Челябинска.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 03.03.20
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