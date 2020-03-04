С апреля вырастет плата за проезд еще на одном маршруте Челябинска

Частный перевозчик уведомил мэрию о повышении платы за проезд на одном из маршрутов Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления транспорта мэрии Челябинска, ООО «Тодес» уведомил администраюи города об увеличении стоимости проезда.

С 1 апреля 2020 года цена поездки по муниципальному маршруту №13 «Областная больница – Поселок Локомотивный» вырастет с 25 рублей до 28 рублей.

Как указано в информации предприятия-перевозчика повышение тарифа на перевозку пассажиров вызвано необходимостью выполнения требований законодательства в части установки тахографов, касс онлайн и повышением цен на ГСМ.

Ранее частные перевозчики сообщили о градущем в марте повышении стоимости проезда на более чем 10 маршрутах Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 03.03.20

В южноуральских городах не хватает самого элементарного. / Челябинские краеведы вновь отстояли «маленькую Баварию». / На Южном Урале проснулись клещи. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»