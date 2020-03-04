Дело уральских «мебельщиков», обманувших банки на 4 миллиона рублей, направлено в суд

В Челябинске 11 жителей региона предстанут перед судом за хищение около 4,2 миллиона рублей под видом оформления кредитов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 11 жителей региона. Они обвиняются в мошенничестве, совершенном организованной группой.

По версии следствия злоумышленники в период с апреля по декабрь 2017 года оформляли на территории Челябинской области заведомо невозвратные потребительские кредиты на номинальных заемщиков, предоставляя в банки ложные сведения.

«Заемщиков» привлекали под предлогом оформления поручительства и необходимости подписи в кредитных заявках и договорах. Сами же соучастники оформляли кредиты на приобретение мебели и техники в торговых точках Челябинской области, похищая средства кредитных организаций.

Пятеро обвиняемых, являясь продавцами мебельного магазина, сотрудниками торговой точки, а также кредитными агентами и сотрудниками нескольких банков, непосредственно оформляли невозвратные кредиты на номинальных заемщиков.

В результате совершения 113 эпизодов преступлений причинен ущерб семи крупным коммерческим банкам на общую сумму около 4,2 миллиона рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Пластовский городской суд Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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