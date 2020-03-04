Прецедентненько: на Южном Урале еще один спор о правах на ребенка суд решил в пользу отца «со связями»

В Челябинской области суд отнял ребенка у матери, передав отцу с отрицательной характеристикой и тетей-судьей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», не успела еще отгреметь история о «дележе» детей между бывшим теперь уполномоченным по правам человека в Челябинской области и его экс-супругой, когда суд передал право на воспитание несовершеннолетних отцу, как о похожей ситуации заговорили в третьем по значению городе Южного Урала – Златоусте. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказала депутат Законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова.

К парламентарию обратилась жительница Златоуста, оказавшаяся в таком же положении, что и ее землячка из Челябинска: Златоустовский городской суд передал право на воспитание ее дочери бывшему супругу, разрешив ей видеться с ребенком 4 раза в месяц.

«В моей голове не укладывается вынесенное судом решение и исключительно положительный образ Татьяны. Возник вопрос: «За что?» За что суд наказал женщину-мать? – спрашивает Ольга Мухометьярова.– Она имеет высшее образование, работает начальником отдела на ОАО «Златмаш», совершенно не употребляет алкоголь, табак и пр., имеет в собственности однокомнатную квартиру и долю в квартире родителей. Живет с супругом и младшим сыном в доме площадью 137 квадратных метров, где у дочери собственная комната и живой уголок. И я могла бы понять, если бы условия проживания 8-летней девочки у папы были лучше. Но – нет! Мужчина живет в 2-х комнатной квартире с матерю, бабушкой девочки».

При этом другой собственности у мужчины нет, отмечает парламентарий. Кроме того, официально отец практически не был трудоустроен, а характеристика с одного из бывших мест работы – отрицательная. «Мужчину лишали прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, у семьи (бабушки и папы) имеется долг за жилищные и коммунальные услуги», – недоумевает депутат.

Впрочем, есть кое-что, что может работать в пользу отца. «Один плюс, который есть у папы – это жена дяди, которая раньше работала федеральным судьей, а в настоящий момент – в отставке. Но могла ли родственница повлиять на судебное решение – история умалчивает», – пишет Ольга Мухометьярова.

Сейчас к разрешению ситуации подключилась министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина (ранее женщина уже обращалась к ней в бытность последней уполномоченной по правам детей в Челябинской области).

Челябинск, Виктор Елисеев

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