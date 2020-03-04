За год на Южном Урале выявили 80 ростовщиков-нелегалов

Банк России выявил в Челябинской области 80 нелегальных кредиторов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения «Челябинск» Уральского главного управления Банк России, в 2019 году регулятор обнаружил на территории Южного Урала 80 организаций, которые нелегально предоставляли займы населению.

Так, широкое распространение в регионе получили схемы «возвратного лизинга»: юридические лица (или ИП) выдавали займы физическим лицам под залог автомобилей, заключая договор «обратного» лизинга. В результате подобных незаконных схем автомобилист, как правило, теряет денежную выгоду из-за высоких процентов по договору лизинга, либо вовсе лишается транспортного средства.

Кроме того, в прошлом году специалисты Банка России обнаружили на территории региона одну финансовую пирамиду.

«Организация, созданная в форме ООО, привлекала деньги южноуральцев, анонсируя высокую доходность вложений. Компания находила «вкладчиков» через рекламу сетевого маркетинга. В настоящее время в отношении организаторов финансовой пирамиды возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество)», – комментирует управляющий отделением «Челябинск» Уральского ГУ Банка России Елена Федина.

Всего в 2019 году в регионах Уральского федерального округа Центробанк выявил 203 нелегальных участника финансового рынка и 4 финансовые пирамиды. В РФ с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке было обнаружено 2 тысячи 600 организаций (в том числе форекс-дилеры, нелегальные брокеры, финансовые пирамиды).

Челябинск, Виктор Елисеев

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