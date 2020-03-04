Южноуральские лидеры деструктивного культа отправились в колонию

Последовательницы деструктивного культа в Челябинской области получили реальные сроки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области, Коркинский городской суд признал трех жительниц Челябинской области виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Кроме того, одна из женщин также признана виновной в создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан.

Ранее сотрудниками УФСБ России по Челябинской области была пресечена деструктивная деятельность руководителей региональной ячейки оккультномистической терапевтической секты «Ата-Жолы» (также известной как «Орда», «Путь предков»), запрещенной в судебном порядке в 2009 году в Республике Казахстан, а в 2014 году решением Челябинского областного суда – на территории Челябинской области, как наносящая вред здоровью граждан организация.

В результате деятельности ячейки пострадала 43-летняя женщина, получив серьезное психическое расстройство.

Ранее, в 2019 году, две осужденные уже были наказаны судом за совершение аналогичных преступлений.

Коркинский городской суд приговорил сектанток к к лишению свободы от 2 лет до 2 лет 2 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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