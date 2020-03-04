В Челябинске отцеубийцы получили полвека колоний на четверых

В Челябинске суд вынес приговор в отношении семьи, совершившей убийство отца.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сегодня, 4 марта, в Челябинском областном суде оглашен приговор по уголовному делу в отношении семьи, организовавшей убийство отца, и их пособника.

Суд установил, что в марте 2018 года сын. У которого не сложились отношения с отцом-бизнесменом, решил избавиться от родителя. Он приобрел пистолет и патроны, а также подыскал знакомого, который за вознаграждение согласился совершить убийство отца.

В организации убийства сыну помогала мать, также испытывавшая, по ее словам, личную неприязнь к супругу. Она сообщала сыну о месте нахождения жертвы, чтобы тот мог выбрать более удобное место для расправы.

В один из дней, узнав от матери, что отец находится недалеко от «Голубого карьера», мужчина сообщил об этом знакомому и сопровождавшему того водителю и передал им пистолет, поручив довести дело до конца. Найдя свою жертву в указанном месте, исполнитель несколько раз выстрелил мужчине в спину и голову. От полученных ран предприниматель умер в больнице. После совершения убийства знакомый выбросил пистолет в Голубой карьер, и со знакомым водителем покинул место преступления.

Уголовное дело в отношении исполнителя было выделено в отдельное производство и рассмотрено в Центральном районном суде Челябинска. Он был приговорен к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год.

В судебном заседании подсудимый-сын сообщил, что организовал убийство своего отца в связи с наличием личных неприязненных отношений к нему. Мать и знакомый водитель вину не признали, сообщили, что помогали, не зная о его истинных намерениях.

Приговором областного суда сын получил 15 лет 6 месяцев колонии строгого режима с ограничением свободы 1 год, мать при говорен к 9 годам колонии общего режима, она взята под стражу в зале суда. Водитель получил 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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