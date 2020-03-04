В Челябинске взорвался маршрутный автобус

В Челябинске на автозаправке взорвался маршрутный автобус. Фотографии происшествия горожане выложили в соцсетях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на АЗС, расположенной на Копейском шоссе с ПАЗом, работающим на маршруте №66. В ГУ МЧС по Челябинской области уточнили, что причиной стала разгерметизация баллона.

От взрывав автобусе вынесло стекла, вырвало часть обшивки и крышу в хвосте салона. Повреждены двери салона, искорежены пассажирские сидения.

Людей в автобусе в момент взрыва не было.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 04.03.20

«Это маневр по обналичиванию ФНБ»: Силуанов объяснил, где правительство найдет деньги на президентские инициативы. / В Челябинске отцеубийцы получили полвека колоний на четверых. / Южноуральские лидеры деструктивного культа отправились в колонию. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»