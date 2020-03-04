Провал ценой в миллиард: эксперты оценили затраты ХК «Трактор» в худшем сезоне КХЛ

В Челябинске подсчитали, во сколько обошелся «Трактору» худший сезон в Континентальной хоккейной лиге.

Напомним, челябинский «Трактор» 27 февраля завершил выступление в сезоне 2019-2020 годов победой над магнитогорским «Металлургом» со счетом 2:1.

Впрочем, для «Магнитки» этот матч уже ничего не решал: шанс потеснить уфимский «Салават Юлаев» с шестого места Восточной конференции клуб потерял в предпоследнем туре «регулярки», а замыкавший восьмерку «Нефтехимик» из Нижнекамска так и не смог догнать магнитогорцев по очкам, несмотря на три победы против трех поражений «Металлурга» на финише регулярного первенства.

Зато «Трактор» благодаря победе в южноуральском дерби сумел покинуть последнюю строчку Восточной конференции, хотя и набрал одинаковое количество очков с главным аутсайдером – «Адмиралом» из Владивостока.

Завершившийся сезон стал для «черно-белых» четвертым сезоном (из 12), когда челябинцы не смогли выйти в плей-офф Кубка Гагарина и самым неудачным за всю историю участия клуба в Континентальной хоккейной лиге.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эксперты решили подсчитать, во сколько же обошелся «Трактору» самый громкий провал в КХЛ. Так, по данным хоккейного эксперта Игоря Жукова, расходы клуба в завершившемся сезоне превысили 1 миллиард рублей.

При этом операционные расходы оказались несколько ниже, чем в предыдущем сезоне. Если в сезоне 2018-2019 годов на оплату чартерных рейсов «черно-белые» потратили 58,84 миллиона рублей, то в нынешнем – всего 43,16 миллиона. Затраты на экипировку только главной команды в предыдущем сезоне превысили 50 миллионов рублей, в нынешнем сезоне клуб потратил 55,5 миллионов на то, чтобы экипировать все три команды («Трактор», «Белые медведи» и «Мечел») и хоккейную школу.

Кроме того, руководству клуба пришлось потратиться на ремонт базы клуба (3,42 миллиона), а расходы на финансирование школы «Трактор» выросло в 2,5 раза – с 11,06 миллиона рублей до 26,47 миллиона.

Что касается «доходов» клуба, то спонсоры принесли «черно-белым» 281,82 миллиона рублей (против 225,85 миллиона в прошлом сезоне), а продажа лож – 51,68 миллиона рублей (рост с 20,63 миллиона рублей). Правда, на продаже простых билетов клуб, скорее всего, заработал меньше, чем в прошлом сезоне: на фоне провального выступления команды челябинцы посещали домашние матчи «Трактора», мягко говоря, неохотно.

Таким образом, «отбить» хоккейному клубу удалось лишь около трети затрат. Причем увеличение доходов составило порядка 10% зарплатного фонда игроков «Трактора» (по данным РБК, 700 миллионов рублей). Все остальные деньги – дотации из бюджетов Челябинской области и областного центра.

Челябинск, Виктор Елисеев

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