Уральские полицейские вскрыли склад паленой водки на 3 миллиона рублей

В Миассе полиция изъяла алкогольную продукцию на сумму свыше 3,1 миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по городу Миассу задержан 27-летний мужчина, у которого было изъято около 10,7 тысяч бутылок контрафактной алкогольной продукции, известных товарных знаков. Своими действиями задержанный причинил ущерб правообладателям на сумму свыше 3,1 миллиона рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг), максимальная санкция которой предусматривает лишение свободы сроком до двух лет.

Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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