Вернуть 8 Марта: феминистки и большевики зовут на митинг

В Челябинске 8 марта пройдет митинг в защиту прав женщин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», феминистки и представители левых организаций решили вернуть празднику 8 Марта его историческое значение и провести митинг. Приглашения к участию в мероприятии распространяют в социальных сетях.

«Товарки, поздравляем вас с днем солидарности женщин в борьбе за равные права! – обращаются к горожанкам администраторы сообщества «Челябинская феминистсткая антигруппа. – По этому случаю приглашаем челябинок на митинг 8 марта в 12:00 в сквер Андреевского. Покажем, что мы готовы бороться за освобождение женщин! Полезно и приятно проведем время на фем-сходке после».

Соорганизатором митинга выступает Челябинская организация сталинистской Всесоюзной Молодой гвардии большевиков. «Приглашаем вас 8 марта прийти на митинг в честь Международного дня работниц. 8 марта – это не день «весны и красоты», это день революционной борьбы за освобождение пролетарок, – напоминают челябинцам юные коммунисты. – Против неравенства заработной платы женщин и мужчин. Против насилия над женщинами и антиженских предрассудков в обществе. За государство диктатуры работниц, революционное освобождение трудящихся женщин. Приходите и проведите этот день именно так, как нам это завещала Клара Цеткин!"

Организаторы мероприятия сообщают, что акция согласована с мэрией города.

Челябинск, Виктор Елисеев

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