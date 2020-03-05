В Челябинской области пенсионерку оштрафовали за клевету в адрес чиновницы

Пожилую жительницу Южного Урала осудили за клевету после общения с губернатором.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Верхнеуральского района поддержало государственное обвинение по уголовному делу в отношении 77-летней жительницы Верхнеуральска, обвиняемой в клевете.

По данным прокуроров, в ходе встречи жителей Верхнеуральского района с врио губернатора Челябинской области Алексеем Текслером, состоявшейся 5 сентября прошлого года, женщина «в утвердительной форме сообщила заведомо ложные сведения о том, что действующий начальник управления образования администрации района ранее привлекалась к уголовной ответственности». Аналогичное утверждение пенсионерка высказала на заседании районного собрания депутатов 31 октября 2019 года.

В ходе судебного заседания подсудимая вину не признала.

Приговором мирового судьи женщина признана виновной в клевете и оштрафована на 20 тысяч рублей с рассрочкой выплаты. Приговор в законную силу не вступил.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.03.20

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