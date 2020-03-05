Стартовали судебные разбирательства над южноуральцами, выступившими против карантинного центра

В Челябинской области начали рассматривать дела участников стихийных протестов против карантинного центра в Ужевке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 4 сентября, в Сосновском районном суде началось рассмотрение административных дел участников стихийных протестов против размещения в оздоровительном центре «Утес» в деревне Ужевка временного пункта размещения граждан КНР, прибывших на Южный Урал после вспышки в Поднебесной коронавируса.

Напомним, 9 февраля жители Рощино устроили стихийный митинг у администрации поселка, требуя закрыть карантинный пункт для прибывших из КНР в оздоровительном центре «Утес» в деревне Ужевка. Люди боялись распространения коронавируса, так как карантинный пункт планировалось организовать в детском лагере, который находится в ветхом состоянии. Кроме того, на территорию лагеря свободно могли попасть школьники, которые находятся на вынужденных каникулах из-за карантина по гриппу и ОРВИ.

К началу волнений в карантинный пункт удалось доставить лишь одного человека, прибывшего из КНР. После этого люди перекрыли въезд на территорию учреждения и 3,5 часа держали осаду.

В конце концов, областные власти отказались от размещения в «Утесе» временного центра размещения, заявив, что такие пункты появятся в Миассе и Челябинске.

Но через какое-то время участники митинга начали получать повестки в полицию. В органах побывали полтора десятка человек. В итоге, в отношении трех участников составили протоколы об административном правонарушении. «Согласно протоколу об административном правонарушении, народный сход был несанкционированным собранием, а его участники создали помехи движению автомобилю, который вез приезжих для организации непрерывного наблюдения в связи с коронавирусом, – сообщает telegram-канал «Апология протеста». – Известно о составлении протоколов по части 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ в отношении как минимум троих жителей Рощино».

Юридическую помощь южноуральцам оказывает адвокат Андрей Лепехин.

Челябинск, Виктор Елисеев

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