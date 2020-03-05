На Южном Урале 15-летняя школьница упала с восьмого этажа

В Челябинске 15-летняя школьница упала с восьмого этажа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло вечером 4 марта на северо-востоке города. Подросток выпал из окна дома №3 по улице Мамина. Девочку госпитализировали в горбольницу №8 с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом ребер, пневмотораксом и тупой травмой живота.

По информации городского управления здравоохранения, школьница находится в тяжелом состоянии, за ее жизнь борются врачи.

Следственный комитет начал проверку происшествия.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 05.03.20

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