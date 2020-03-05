В России запустили программу трейд-ин для «умных» часов

МегаФон запускает программу трейд-ин для «умных» часов топовых брендов. Теперь можно сдать смарт-часы Apple или Samsung и купить новое устройство со скидкой до 20%.

Размер бонуса на новый гаджет зависит от состояния устройства и той модели, которую покупатель хочет приобрести. Например, дополнительная скидка на новый Samsung Galaxy S10 или Huawei P30 Pro Black составит 15 тыс, на Honor 20 Pro Phantom Blue – 5 тыс рублей. Оформить покупку можно в 2 тыс 50 магазинах МегаФон Ритейл в 520 городах России.

Чтобы принять участие в программе, у гаджета должен быть серийный номер, он включается и работает, экран функционирует, даже если он разбит. Кроме того, нужно иметь возможность отвязать учетную запись от часов.

«Продажи смарт-часов в 2019 году выросли на 700% в количественном выражении и на 400% – в денежном. Каждые полгода появляются новые интересные модели в разных ценовых диапазонах. Программа трейд-ин позволяет покупать новинки или переходить на более мощные устройства с большой скидкой. При этом старые часы не будут лежать дома, а отправятся на переработку», – отмечает Андрей Левыкин, генеральный директор МегаФон Ритейл.

К утилизации также принимаются детские часы или фитнес-трекеры независимо от их состояния. Партнер МегаФона в программе трейд-ин – компания SmartPrice.

Трейд-ин работает в магазинах МегаФон Ритейл c декабря 2017 года. Программа позволяет сдать старый телефон, смартфон или планшет и купить новый гаджет с хорошей скидкой. В 2019 году в трейд-ин и на утилизацию было принято около 500 тысяч устройств. Это около 72 тонн материалов, которые отправились на переработку.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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