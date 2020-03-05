Руководитель несбывшегося проекта конгресс-холла в центре Челябинска остался без запасной должности

Виталий Передерий ушел с поста руководителя АНО «Агентство международного сотрудничества».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева освободила Виталия Передерия от должности руководителя АНО «Агентство международного сотрудничества».

Как следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц, его место занял Валерий Денисенко. Интересно, что Денисенко уже руководил учреждением в статусе врио, но летом прошлого года его сменил Передерий, а Денисенко стал первым заместителем руководителя АНО.

Напомним, летом 2018 года АНО «Агентство международного сотрудничества» и его тогдашний руководитель Ольга Алейникова оказались в центре криминального скандала. Г-жу Алейникову задержали вместе с замминистра экономического развития области Антоном Бахаевым по подозрению в крупном мошенничестве при подготовке российско-казахстанского форума с участием президентов Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева, который проходил в Челябинске в 2017 году. По версии следствия, в ходе аферы ее участники присвоили более 30 миллионов бюджетных рублей.

Алейникова пошла на сотрудничество со следствием и избежала обвинений, ее статус переквалифицировали в свидетели. В настоящее время суд рассматривает уголовное дело в отношении Антона Бахаева и предпринимателя, экс-депутата Михаила Смирнова.

После задержания Ольги Алейниковой врио руководителя АНО стал Валерий Денисенко. Виталий Передерий тогда возглавлял хозяйственное партнерство «Конгресс-холл» – заказчика строительства конгрессно-выставочного центра «Крылья» на берегу реки Миасс в центре Челябинска. Первоначально здесь должны были проходить часть мероприятий саммитов ШОС и БРИКС 2020 года. Однако, сначала конгресс-холл исключили из перечня объектов ШОС, так как быстро стало ясно, что построить его к саммитам не успеют, а потом основные мероприятия международного форума и вовсе перенесли из Челябинска в Санкт-Петербург.

После того же, как Бориса Дубровского на посту губернатора Челябинской области сменил Алексей Текслер, власти и вовсе решили законсервировать объект. Что с ним теперь делать, в региональном правительстве до сих пор не знают. Тогда-то, летом уже 2019 года Виталия Передерия и назначили руководителем АНО «Агентство международного сотрудничества». Сохранив при этом за ним и пост генерального директора ХП «Конгресс-холл».

Теперь Передерий остается лишь руководителем хозяйственного партнерства. Связано это с каким-то прояснением будущего конгресс-холла или с окончанием аудиторской проверки деятельности ХП, которую проводила контрольно-счетная палата региона, выяснится в ближайшее время.

Челябинск, Виктор Елисеев

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