В Челябинске стартует месячник по предупреждению бешенства

В Челябинске бесплатно привьют домашних животных от бешенства.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с 10 марта по 5 апреля в областном центре пройдет месячник по предупреждению возникновения случаев бешенства среди людей и животных.

В рамках мероприятия специалистами ОГБУ «Челябинская ветстанция» будет проводиться бесплатная вакцинация домашних животных во всех районах города Челябинска (в ЖЭКах города, в ОГБУ «Челябинская ветстанция» по адресам: Свердловский тракт, 18 А, ул. Марченко, 7 В и ул. Пржевальского, 2).

График вакцинации по ЖЭКам размещен на сайте ветлечебницы www.vetlechebnica74.ru. Также всю интересующую информацию можно уточнить по тел. 214-14-14 или написав на электронную почту vetst74@mail.ru.

Бешенство – тяжелое вирусное инфекционное заболевание, поражающее центральную нервную систему и практически всегда заканчивающееся смертью. Переносчиком могут быть не только дикие, но и домашние животные. Поэтому важно прививать своих питомцев от этого заболевания. Время от момента заражения до появления клинической картины может длиться до одного года.

В 2019 году отмечался рост очагов бешенства среди животных. По состоянию на 31 декабря 2019 года в Челябинской области зарегистрировано 75 случаев заболевания бешенством животных в 67 неблагополучных пунктах, за 2018 год 51 случай заболевания бешенством в 45 неблагополучных пунктах. Также отмечается рост числа обратившихся с укусами. По данным Роспотребнадзора, в Челябинске за 2019 год произошло 3405 случаев укусов животными, в том числе дикими – 207 на 100 тысяч населения. При этом случаев заболевания бешенством среди людей не зарегистрировано.

Для предотвращения опасного заболевания необходимо проводить ежегодную профилактическую вакцинацию против бешенства собак и кошек независимо от их принадлежности, в ветлечебницах.

Горздрав предупреждает, что необходимо остерегаться контактов с дикими животными и неизвестными безнадзорными собаками и кошками. При обнаружении трупов диких животных или гибели домашних животных по неизвестным причинам следует немедленно сообщить в ветеринарную службу.

В случае выявления мест скопления безнадзорных животных подать заявку на их отлов можно в управление экологии по телефонам 729-34-00, 729-33-98 в будни, с понедельника по четверг, с 8:30 до 17:30 часов и в пятницу с 8:30 до 16:15 (перерыв с 12:00 до 12:45).

Челябинск, Виктор Елисеев

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