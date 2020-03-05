В Челябинске муниципальный перевозчик отдал миллионные контракты компании-инкогнито

Снег на трамвайных остановках в Челябинске убирает таинственный «мистер Х».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», муниципальные перевозчики Челябинска продолжают «развлекаться» на просторах портала госзакупок, раз за разом приводя сторонних наблюдателей в недоумение.

Напомним, не так давно ООО «Общественный городской транспорт», якобы, оценил стоимость услуг по организации работ на одном из ночных маршрутов до аэропорта в 42 рубля. Именно такая цена контракта была указана в итогах рассмотрения заявки электронного аукциона. При том, что ОГТ был единственным участником торгов, а стоимость контрактов на других маршрутах составляла десятки миллионов рублей. Правда, директор предприятия Дмитрий Холод заявил, что цена в 42 рубля – техническая ошибка.

Теперь пришла очередь удивлять другому муниципальному перевозчику – ООО «ЧелябГЭТ», занимающемуся троллейбусными и трамвайными перевозками.

Компания разместила закупку у единственного поставщика услуг по уборке остановок стоимостью около 1 миллиона рублей 3 марта, в тот же день заключив контракт. При этом в разделе сведений о контракте говорится, что договор начинает действовать с 1 марта.

Причем это не единственный такой ляп. Так, в двух декабрьских закупках информация о торгах размещена в 17:58, а окончание приема заявок намечено на 14:00... того же дня, то есть за 3 часа 58 минут до начала приема заявок.

Но вернемся к поставщику, получившему контракт 3 марта. Что это за компания, обладающая, по всей видимости, какими-то магическими способностями (или хотя бы рабочей моделью машины времени), – неизвестно – данные скрыты. Отсутствуют в закупках и проекты контрактов, сметы, техзадания. Впрочем, для чудесного «мистера Х» это вряд ли составляет какую-то трудность.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.03.20

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