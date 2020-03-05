На Южный Урал возвращается зима: будет морозно

Грядущая ночь на Южном Урале будет морозной.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ночь на пятницу столбики термометров в Челябинской области опустятся до минус 14 – минус 19 градусов. А в низинах может похолодать до минус 24.

Последний рабочий день недели по сравнению с началом марта тоже будет прохладным: днем до минус 4, в низинах – до минус 8.

Но уже с субботы, 7 марта, начнется потепление. Переход дневных температур в отрицательную зону до конца следующей недели не ожидается.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 05.03.20

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