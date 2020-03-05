Без руля и ветрил: отсутствие нормативных документов уничтожило архитектурный облик Челябинска (ВИДЕО)

Власти Челябинска не могут влиять на действия застройщиков из-за отсутствия регламентирующих документов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», у администрации города сегодня практически нет рычагов воздействия на застройщиков и бизнес, формирующих архитектурный облик Челябинска. В этом признался главный архитектор города Павел Крутолапов.

Назвать это заявление неожиданным нельзя: чиновники еще как минимум 10 лет назад говорили о тотальной и весьма печальной для Челябинска победе строителей в противостоянии с архитекторами. Так уж случилось, что с 1991 года власть в городе захватили «строители».

Сначала мэром Челябинска был выпускник инженерно-строительного факультету Челябинского политехнического института (ныне – ЮУрГУ) Вячеслав Тарасов. В 2005 году на посту главы города его сменил Михаил Юревич, выпускник все того же инженерно-строительного. А ведь между «строителями» и «архитекторами» всегда существовало напряжение: первые не хотели вдаваться в «красивости» вторых, предпочитая топорный, но до поры до времени работавший «прагматический» подход. В итоге, и после того, как в бозе почил Советский Союз с его правом на бесплатное жилье, Челябинск продолжил зарастать панельками 97-й и 121-й серий, а о наступлении новой социально-экономической формации свидетельствовали лишь безличные ангары торговых центров и бессмертные ларьки.

Что с ними делать, городские власти до сих пор не знают. По крайней мере, главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов наотрез отказывается обсуждать тему прошлого. По словам чиновника, главное сегодня – сформулировать градостроительные правила на будущее.

Ведь сегодня в Челябинске нет ни градостроительного (об этом Крутолапов говорил еще в ходе конкурса на должность главного архитектора), ни объемно-пространственного регламентов. Да что там, формально городские власти не могут затребовать у застройщика на согласование даже эскизный проект. «То есть облик здание можно не согласовывать, – разводит руками главный архитектор. – Если застройщик хочет строить 97-ю серию отсюда и до обеда – никто ему не помешает».

Пока мэрия может только договариваться с бизнесом (или уговаривать – как кому больше нравится), надеясь на то, что и для предпринимателей облик города – не пустой звук.

Пока безрезультатно

Между тем, принятие объемно-пространственного регламента – в интересах того же бизнеса.

«Мы ведь понимаем, что в 20-е годы XXI века никто не будет строить в стиле XIX века. Это глупо, – говорит Павел Крутолапов. – Другое дело, если мы скажем: хорошо, строй в каком угодно стиле, но не выходя за объемно-пространственные нормы. Это может быть интересно бизнесу, но и архитектурный ансамбль не пострадает».

Главное, на чем настаивает новый главный архитектор – неторопливость. Даже если какие-то проекты «запороли», нет смысла их ломать и строить что-то заново, рассуждает Павел Крутолапов. Гораздо эффективнее будет проанализировать тот функционал, который уже создан, и дополнить его действительно необходимыми горожанам качествами.

Челябинск, Виктор Елисеев

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