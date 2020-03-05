Слишком мало смыслов: главный архитектор Челябинска предложил поменять главную площадь города

Главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов заявил, что площадь Революции не выполняет функций главной площади города.

«Я бы ее перенес, – признался чиновник. – Смотрите. В этом году мы отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Но в этом же году исполняется и 150 лет со дня рождения Ленина. И когда 9 мая мы придем к украшенному памятнику Ленину, мы что будем отмечать – День победы или его юбилей? Конечно, как памятник культуры это нужно оставить. Другое дело – в каком виде».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», у главного архитектора города есть и другие аргументы, доказывающие слишком завышенное значение главной площади города. Павел Крутолапов уверен: она не выполняет функцию доминанты. «Пока она служит для того, чтобы раз, максимум – два раза в год там собраться. И зимой построить там ледовый городок. Но это слишком мало смыслов. Мы ее не используем. Смыслов должно быть намного больше».

Архитектор прав. В своей борьбе с оппозицией городские власти полностью уничтожили площадь Революции как функциональную доминанту центра города. Проходящие здесь мероприятия можно пересчитать по пальцам: торжества 1 мая, торжественное построение 9 мая и концерт в День города. Плюс зимой – ледовый городок, летом – уродливые нагромождения приспособлений для экстремальных видов спорта (только бы никаких митингов не было), вызывающие недоумение челябинцев.

Хотя о последнем главный архитектор города дипломатично умолчал. Зато поделился планами и мечтами о дальнейшем развитии пространства.

Так, уже сейчас начались работы по «зачистке» примыкающей к площади Революции Кировки от киосков и зубодробительных «стрингов». По словам Павла Крутолапова, уже в следующем сезоне эти топорные конструкции вряд ли будут использоваться на Кировке – иллюминацию планируется пустить по деревьям. Остается лишь догадываться, что теперь будут делать городские власти с невостребованными конструкциями, которые в конце прошлого года приняли от спонсора на баланс.

Что касается киосков, то на замену им, по задумке городских властей, ничего не должно прийти. На Кировке планируется оставить лишь объекты торговли печатной продукцией и павильон торговли сувенирами.

Однако это не решит главную проблему – разорванности пешеходной зоны и территории «по ту сторону» проспекта Ленина. Между тем, на «той стороне» пешеходная зона, по сути, продолжается, захватывая сквер на площади Революции, фонтан, Театральную площадь и далее – с выходом в городской сад имени Пушкина.

Связать их необходимо именно наземным пешеходным переходом, уверен главный архитектор города. Важно, чтобы горожане видели продолжение зоны пешей прогулки, а не углублялись в подземные переходы.

Впрочем, для подземных переходов тоже может найтись применение.

К примеру, здесь можно создать андеграунд-пространство: проводить концерты, организовывать выставки. В середине 1990-х годов все это уже было: и концерты, посвященные дню рождения Джона Леннона, и выставки инсталляций Льва Гутовского, причем не подпольные, а вполне себе официальные.

Хотя есть предложения и более радикальные. Например, координатор движения «Большой Челябинск» Юрий Черкасов предложил не просто сделать надземный переход на площади Революции, а убрать поток автомобилей под землю – туда, где сейчас работают «Никитинские ряды». Правда, сделать это прямо сейчас не получится: собственник заключил с мэрией договор на аренду участка на 49 лет. Так что вернуться к этому вопросу можно будет лишь лет через 39.

Челябинск, Виктор Елисеев

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