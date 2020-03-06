«Великий Миша»: в Челябинске открылась выставка пионера уральского неофициального искусства (ФОТО)

В Челябинске открылась выставка Мищи Брусиловского – известного художника, которого называли пионером уральского неофициального искусства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Брусиловский родился в Киеве в 1931 году. Во время войны его вместе с братом отправили в эвакуацию на Южный Урал – в Троицк.

После победы братья вернулись в Киев. Будущий художник подрабатывал чисткой обуви на привокзальной площади, а в свободное время рисовал. Однажды его рисунки увидел «босс» – парень, на которого работали чистильщики. И отвез в интернат для одаренных детей. Возможно, это легенда, но именно так рассказывал свою историю сам Брусиловский: «Однажды он пришел днем с парнем, совсем маленьким, отдал ему мой ящик и все, что к нему прилагалось, и увез меня в интернат для одарённых детей. Без стука зашел к директору, тот сказал, что прием в интернат закончен, что надо показать работы. Кот молча положил на стол пачку денег и сказал, что конкурса не будет и что не дай бог, если я не поступлю. Я поступил».

Уже через год Брусиловский поступил в Киевскую художественную школу имени Шевченко. Потом окончил факультет графики Ленинградского института живописи, ваяния и зодчества имени Репина. И по распределению приехал в Свердловск.

На Урале он начал преподавать и сотрудничать со Средне-Уральским книжным издательством в качестве художника-иллюстратора. Занялся станковыми картинами, выполнял монументальные работы. Но его стиль не глянулся местным партийцам, и Брусиловский попал под масштабную борьбу с формализмом в искусстве.

Так, в 1961 году свердловский Союз художников организовал к 30-летию живописца выставку живописи и графики. И в газете «Уральский рабочий», в рубрике «Реплика зрителя», появилась заметка «Не нужная затея»: некий «служащий Н. Ефимов» раскритиковал все работы Брусиловского, представленные на выставке.

В середине 60-х в соавторстве с Геннадием Мосиным Брусиловский написал картину «1918-й», которая принесла ему всесоюзную славу. Полотно экспонировалось на крупнейших выставках в Москве, была отмечено специальным дипломом Министерства обороны, репродуцировалось в журналах «Творчество», «Огонёк», «Искусство», альбомах «Искусство, рожденное Октябрем» и «Этих дней не смолкнет слава», представляла советское искусство на международной выставке Биеннале в Венеции в 1966 году и в 1967 году на выставке молодых художников в Берлине.

Картина стала признанной частью официальной ленинианы, но не изменила отношение к Брусиловскому со стороны свердловских партфункционеров: художника внесли в черный список формалистов и запретили работать в издательстве.

В 1976 году Брусиловский вошел в состав творческой бригады художников Уральского Машиностроительного завода состоящую из 28 живописцев, графиков и скульпторов. И даже написал «Групповой портрет бригады кузнецов УЗТМ».

А в 1984 году создал картину «Совхоз Голубовский» («Свиноводческая ферма в совхозе Голубовский»), которая вызвала очередной скандал: автора упрекали за то, что он исказил традиционную композицию, «вместо младенца всунув в руки своей мадонне хрюшку».

Занимавший в то время пост первого секретаря Свердловского обкома партии Борис Ельцин назвал картину вредной для советского изобразительного искусства.

Все изменилось в годы перестройки: Брусиловский получил популярность за границей – его сравнивали с Матиссом и Пикассо. Постепенно он вошел в топ-50 самых успешных российских художников. 3 ноября 2016 года художник Миша Брусиловский скончался в Екатеринбурге.

Экспозиция «Великий Миша. Живопись и графика М. Брусиловского из собрания Е. Ройзмана», открывшаяся в Зале имени архитектора Александрова музея изобразительных искусств, представляет самую большую коллекцию произведений художника.

А нее входят более 100 работ – ранние и поздние автопортреты, мифологические, библейские и исторические сюжеты, этюды, эскизы, наброски к ключевым живописным полотнам, ироничные бытовые картинки и скетчи в различных техниках.

Другие полотна художника находятся в музеях Великобритании, Израиля, Франции, других стран и считаются одними из самых дорогих среди работ российских художников второй половины XX и начала XXI веков.

Челябинск, Евгений Полак

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