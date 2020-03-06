Под Челябинском сгорел цех деревообработки, находившийся рядом с АЗС

В Сосновском районе сгорел производственный цех.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, сегодня ранним утром силы и средства Челябинского пожарно-спасательного гарнизона работали на ликвидации пожара по повышенному номеру сложности.

После получения сигнала тревоги сотрудники МЧС выехали по адресу: Сосновский район, деревня Казанцево. На момент прибытия подразделений пожарной охраны открытым пламенем горели пиломатериалы и оборудование в производственном одноэтажном здании размером 30х20 метров. По предварительным данным, позднее обнаружение и сообщение о пожаре позволили огню распространиться на всю территорию строения.

Тушение пожара осложнялось отсутствием наружного водоснабжения в непосредственной близости от очага: ближайший пожарный гидрант располагался на расстоянии 3 километров. Работа по тушению пожара осуществлялась методом подвоза воды. Еще один пожарный ствол подавался на защиту расположенной в непосредственной близости автостоянки.

Пожар был локализован на площади 600 квадратных метров. Пострадавших нет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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