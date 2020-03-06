Челябинская область – лидер в дискриминации женщин при устройстве на работу

Челябинская область заняла первое место по доле женщин, которых не взяли на работу на основании пола.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», служба исследований hh.ru провела опрос соискателей в Челябинской области и выяснила, кому в регионе легче искать работу – мужчинам или женщинам. Оказалось, что с отказами в трудоустройстве на основании пола женщины сталкиваются заметно чаще.

45% женщин и 17% мужчин из Челябинской области заявили, что им хотя бы однажды отказывали в приеме на работу на основании их пола (при этом половина респондентов признались, что работодатели прямо озвучили эту причину, в остальных случаях соискатели сделали такой вывод самостоятельно по каким-либо признакам). Регион занял первое место по доле женщин, столкнувшихся с проявлением гендерной дискриминации при трудоустройстве.

Женщинам чаще всего отказывали в строительной и транспортной сферах, мужчинам – в HR и туризме. Стоит отметить, что женщины 25-34 лет чаще сталкивались с отказами в трудоустройстве на основании пола, нежели представительницы других возрастных групп.

«Также мы спросили женщин-соискателей Южного Урала, сталкивались ли они с какими-либо сложностями в поисках работы, будучи в следующих ситуациях: при наличии маленьких детей, при выходе из декрета, будучи не замужем, при отсутствии детей и при изменении семейного положения. Оказалось, что чаще всего с трудностями при трудоустройстве сталкиваются жительницы региона, не имеющие детей (23%)», – рассказывает Анна Осипова, руководитель пресс-службы HeadHunter Урал.

Следует отметить, что наибольшие трудности при поиске работы также испытывают незамужние жительницы Южного Урала (19% респонденток), и мамы маленьких детей (15%). А вот при изменении семейного положения и выходе из декрета особых сложностей, как правило, не бывает (с трудностями столкнулись по 6% участниц опроса в каждой группе).

Челябинск, Виктор Елисеев

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